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أخبار العالم

السعودية تبحث إلغاء رسوم عبور الركاب والبضائع مع دولة عربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:55 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل


عقدت وزارة النقل العراقية  اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بين فرق التفاوض في لجنة النقل والمنافذ الحدودية في المجلس التنسيقي العراقي-السعودي".  

واوضح رئيس الوفد العراقي المشارك في اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ محي الدين عبد الرزاق بحسب بيان  الوزارة العراقية قائلا "تم التنسيق مع الجانب السعودي لتكوين لجنة فنية بين البلدين في مجال النقل البحري وتسمية اعضائها وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والعمل على تحويلها الى اتفاقية وماذا تم حيالها".  

وتابع، "وتمت مناقشة التعديلات المقدمة من الجانب العراقي على مذكرة التفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية والوصول الى صيغة توافقية حيث تم مناقشة ابرز الفقرات وتعديلها منها السماح لدخول الشاحنات المحملة والمسجلة في أيٍ من البلدين إلى البلد الآخر وخضوع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين للقواعد والاحكام الواردة في تنظيم العبور الترانزيت بين الدول العربية. 

وواصل : كما تم مناقشة اعفاء كل طرف وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف الاخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول أراضيها أو عبورها من أي ضريبة او رسوم وغيرها من الفقرات".  
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