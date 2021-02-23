أمريكا وأوروبا مخطئتان.. إيران تعلن استمرار تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، استمرارها في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن ترحيبها بالخطوات الأمريكية لتخفيف التوتر رغم أنها غير كافية.





ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي بدءا من صباح اليوم الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي، لافتا في الوقت ذاته الى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات.





وتابع قائلا: "لقد أعلنا رسميا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 15 فبراير بانه سيتم تنفيذ قانون مجلس الشورى الاسلامي في هذا الصدد بدءا من صباح يوم فبراير وبناء عليه فقد تم البدء بتنفيذ هذا القانون صباح اليوم"، مؤكدا: "بطبيعة الحال فان تنفيذ البروتوكول الاضافي سيستمر".





واوضح وزير الخارجية الإيراني أن "اتفاق الضمانات هو التزام الجمهورية الايرانية وان القرار الاخير للمجلس لا يسمح لنا بتعاون يتجاوز اتفاق الضمانات وهذا الامر يعني استمرار التعاون مع الوكالة".





وقال ظريف إن الاوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم في الاتفاق النووي وأن امريكا واوروبا هما المخطئتان.



