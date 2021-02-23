الغرامة 20 ألف جنيه للمتهم بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري تغريم المتهم "م .ا" مبلغ عشرين ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.





وكشف أمر إحالة المتهم أنه بدائرة قسم السيدة زينب قذف المجني عليه" ا.ع" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريق النشر بأن اسند له وقائع تتصل بعمله الوظيفي والتي من شأنها إن صحت أن توجب عقابه قانونا وذلك بأن نشر عبر صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية عبارات مفادها اهداره المال العام ودعمه للفساد الإداري بالهيئة وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه.









كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك باستخدامه شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام .





وكشفت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد المجني عليه أنه في غضون عام 2018 وقف علي اضطلاع المتهم بنشر عبارات ومقالات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تعلقت بأمور تتصل بجهة عمله أسند إليه عبارات واصفا إياه بدعمه الفساد في الهيئة واشاعته في عهده وإسناده لأشخاص غير مؤهلين لتولي المناصب القيادية بالهيئة وقبوله الوساطه والمحسوبية في تعيينهم.





وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالدعوي إقرار المتهم بالتحقيقات باستخدام صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك المقالات والعبارات المرفق صورها بالتحقيقات وكان ذلك بغرض اظهار السلبيات بالهيئة العامة لقصور الثقافة لمداركتها من قبل المسؤولين.