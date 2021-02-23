رئيس جامعة كفر الشيخ: «حياة كريمة» تستهدف تحسين معيشة أبناء القرى

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس الجامعة، الثلاثاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.





في بداية الاجتماع، أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ ، بما تقوم به المحافظة من دور فعال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موجهًا التحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية، على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية.





وشدد على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة، موجهًا الشكر لمحافظ كفر الشيخ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى، متمنيًا التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمعالي المحافظ لدعمه للجامعة متمنيا له التوفيق والسداد.





كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بمبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة وتشمل جميع قرى مصر.





وصدق مجلس الجامعة على عدد من محاضر الاجتماعات والقرارات السابق صدورها خلال الفترة الماضية.