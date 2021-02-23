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تعليم

عميد اقتصاد القاهرة: إجراء امتحانات الدراسات العليا حضوريا أول مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:39 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سيجرى انطلاق امتحانات الدراسات العليا بالكلية اعتبارًا من يوم 1 من شهر مارس المقبل. 

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراؤها حضوريا في مقر الكلية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة. 

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وأضاف "السعيد" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكلية، والتشديد الكامل على تطبيق التدابير الوقائية، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من تطبيقها. 

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس سيتم إجراء الامتحانات لهم اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 27 من فبراير الجاري.

كما أنه سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية، منعًا للتجمعات الطلابية داخل الكلية. 
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