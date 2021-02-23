محافظ الدقهلية يوجه بتوفير الخدمات الكترونيا للمواطنين

قام اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء برئاسة اجتماع لجنة الاشراف والمتابعة على المراكز التكنولوجية الحضارية بالمراكز والمدن والاحياء الخدمات وتيسير حصول للمواطنين عليها الكترونيا من خلال بوابة المحليات عبر الإنترنت بناءً على تكليف المحافظ الدكتور أيمن مختار.





جاء ذلك بحضور، العميد ايهاب مصطفى ، والعميد سامح زكريا والمهندس محمد أيمن ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ميت غمر وحى شرق وحى غرب والسنبلاوين واجا وبلقاس، و اعضاء اللجنة باشراف المهندس ماهر ابو المجد مشرف عام المركز بالدقهلية. وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون بين كافة الوزارات والجهات مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين فى حصولهم على الخدمات من المحليات بصورة حضارية متميزة بالمحافظات.



فيما تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة كافة المقترحات والاجراءات التنفيذية التى تستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات المحليات بصورة حضارية لائقة سريعة وتفعيل عمل اللجنة المشرفة على التشغيل للمراكز التكنولوجية نطاق المحافظة والتعامل الفورى مع اية معوقات وازالتها من اجل صالح المواطنين.



كما تم استعراض خطوات ومراحل تقديم الخدمة بما يحقق السهولة والسرعة، مشيرا إلى أن كافة خدمات المحافظة يتم تقديمها إلكترونيا في مكان واحد للتيسير على المواطنين وتحقيق رضاهم.



وفى ذات السياق قال السكرتير العام للدقهلية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تطوير اداء تقديم خدمات حكومية متميزة لتحقيق رضا المواطنين بصورة متميزة وعاجلة ،وبهدف استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الخدمات الحكومية والأعمال الفنية المتعلقة باتاحة خدمات المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية.



ومن المقرر ان يتم تفقد عدد من المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة للاطمئنان على حسن أداء الخدمة ومتابعة سير الإجراءات وآليات تنفيذ الخدمة للمواطنين وسرعة الأداء.



وقال المشرف العام على مشروع المحليات إن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والمراكز التكنولوجية بالدقهلية في تقديم الدعم اللازم للكوادر البشرية والمادية موجها الشكر لمحافظة الدقهلية على جهوده الملموسة في مختلف القطاعات بالمحافظة وخاصة ما يتعلق بالمراكز التكنولوجية.



جدير بالذكر ان محافظ الدقهلية سبق أن وجه لمديري المراكز التكنولوجية وعددهم 21 بمراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بالعمل على توفير كافة الخدمات بمواقع إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتواكب المرحلة القادمة والتي ستشهد تقديم كافة الخدمات أونلاين، مؤكدة ضرورة ربط جميع الإدارات والقطاعات معا وتوحيد الاكواد بين المراكز التكنولوجية بالمحافظة ووزارة التخطيط.