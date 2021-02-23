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مرأة

دفي نفسك وقوي مناعتك .. فوائد مذهلة لتناول البصارة في ظل الطقس البارد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:36 م
البصارة
البصارة
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حياة عبد العزيز
البصارة من أفضل الأكلات الشتوية التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء، ومع تعرض البلاد لانخفاض حاد في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار والثلوج على بعض المحافظات، ينصح بتناولها باعتبارها الأكلة الرسمية للأسرة.

فوائد البصارة وفقا لموقع "Healyhline" :
1- تمد الجسم بالطاقة وتعمل على تدفئة الجسم.
2- تقوية المناعة لما تحتويه من عناصر غذائية.
3- التقليل من فرصة الإصابة بالسرطان.
4- يخفض الكوليسترول فى الدم.
5- علاج فعال لهشاشة العظام.
6- ضبط مستوى السكر في الدم.


مقادير البصارة
كوب فول مدشوش 
بصلة مفرومة 
ثوم مفروم 
شبت مفروم 
بقدونس مفروم 
كزبرة خضراء مفرومة 
كمون ناعم 
نعناع جاف 
زيت
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير البصارة
1- شوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار.

2- أضيفى الفول المدشوش المغسول والماء والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين والنعناع والكمون والملح والفلفل الأسود.

3- اتركى الخليط حتى النضج.

4- خلط المزيج فى الخلاط الكهربي.

5- ضعى الخليط على النار مرة أخرى وإتركى ليغلى.

6- حمرى بصلة شرائح فى الزيت وأضيفى لها ملح.

* صبى البصارة فى طبق التقديم وضعى على الوجة البصل المحمر وقدميها
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