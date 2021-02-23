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رياضة

المقاصة يتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر بالفوز على أشمون 2/ صفر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث مباراة مصر المقاصة وأشمون بفوز المقاصه بهدفين نظيفين في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر أحرزهما مفتاح طقطق في الدقيقتين 9 و .37

ويقدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة هذا الموسم، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 23 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 23 نقطة.


في المقابل كان أشمون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، يطمح في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على كتيبة إيهاب جلال، وإقصاء مصر المقاصة من كأس مصر.


يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل  1- 1.
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