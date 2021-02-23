تعليم الدقهلية يحصد ثاني الجمهورية في مسابقة أجمل حديقة

قام على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الثلاثاء بتكريم فريق عمل مدرسة صهرجت الثانوية الزراعية لحصولهم على المركز الثانى جمهورى فى مسابقة اجمل حديقة على مستوى الجمهورية .



جاء ذلك بحضور المهندس علاء الدين البركاوى مستشار التربية الزراعية بالوزارة والمهندسة ماجدة احمد موجه عام التربية الزراعية لحصولهم علي المركز الثاني جمهوري في مسابقة اجمل حديقة علي مستوي الجمهورية .





وقد تم منح وكيل الوزارة شهادات التقدير لكلا مم عماد الدوماني مدير عام ادارة اجا وابراهيم عطية الموجه الاول وعبد القادر ابو عمر مدير المدرسة وعيسي مصطفي كبير معلمين و نادر عبد المعطي كبير معلمين وسامي سعد مشرف الحديقة.





كما كرم وكيل الوزارة طلاب المدرسة المشاركين في تجميل الحديقة بمنحهم شهادات تقدير وكذلك تسليم كل منهم دفتر توفير وأثنى وكيل الوزارة علي الجهود المخلصة من التوجيه العام والموجهين واسرة التربية الزراعية والطلاب للنهوض بمادة التربية الزراعية وحثهم علي مواصلة التقدم والتميز والنجاح لرفع اسم محافظة الدقهلية دائما.



