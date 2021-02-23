أبو العينين يتمنى الشفاء لمكرم محمد أحمد بعد تعرضه لوعكة صحية

أعرب النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عن تمنياته بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد احتجازه بمستشفى وادي النيل، إثر تعرضه لأزمة صحية.
وقال أبو العينين في منشور على صفحته الرسمية: تمنياتنا بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية للكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقله للمستشفى.
وتابع: نسأل الله أن يعود سالما ومعافى إلى أسرته وقرائه ومحبيه، ليستكمل مسيرته النبيلة في بلاط صاحبة الجلالة، كأحد الأقلام الجريئة والأصوات الحرة والعقول الحكيمة في حقل الإعلام المصري والعربي.