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برلمان

اليوم.. نقل النواب تستكمل مناقشة الموضوعات المتعلقة ببيان وزير قطاع الأعمال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:56 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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سماح أنور
تعقد لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الأربعاء 24 فبراير ، اجتماعين، وذلك  لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.


يذكر أن الحكومة ذكرت أن من تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن والحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، و60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية فضلا عن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات و39% لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
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