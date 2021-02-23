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محافظات

محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:28 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري الخاصة بقري مركز الوقف بشكل مبدئي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، المنعقد اليوم بالقاعة الزجاجية، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، والدكتورة جيهان فاروق، ممثل برنامج تطوير الريف المصري ومسئول المشاركة المجتمعية ببرنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

واستعرض الداودي، المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها بقري المركز و التي تضمنت حزمة متنوعة من المشروعات في شتي القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقة في الخدمات المقدمة للمواطن وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات التشاركية مع المواطنين بتلك القري بهدف الاستماع إلي مقترحاتهم حول المشروعات المزمع تنفيذها والتي تم وضعها في الحسبان أثناء عملية التنفيذ.

وأوضح أن المشروعات المقترحة شملت 6 مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة 155 مليون و 17 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تقدر بـ 306 مليون و 76 مشروع للكهرباء بتكلفة 56 مليون و 9 مشروعات بالطرق بتكلفة 138 مليون جنيه وتأهيل منازل بتكلفة 50 مليون جنيه و مشروعات للتضامن الاجتماعي بتكلفة 6 مليون جنيه.

و أضاف محافظ قنا، بأن المشروعات المقترحة تتضمن 7 مشروعات لتبطين الترع بتكلفة 101 مليون جنيه و 2 مشروع للطب البيطري بتكلفة 6 مليون جنيه ومشروعات الغاز الطبيعي بتكلفة 136 مليون جنيه ومشروعات الاتصالات 18 مليون جنيه و مشروعات بالتربية والتعليم بتكلفة 16.5 مليون جنيه و مشروعات بالشباب و الرياضة 6 مليون جنيه.


جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة و يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين و تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي و مياه الشرب و تطوير الوحدات الصحية و توفير فرص العمل المستدامة.


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محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي
محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي
محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي
محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي
محافظ قنا يعلن انتهاء خطة تنمية الريف المصري بمركز الوقف بشكل مبدئي
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