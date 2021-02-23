الأرصاد: أمطار غزيرة فى المحافظات والسحب الرعدية تصل للقاهرة .. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية، إن هناك أمطارا سقطت اليوم على مناطق عديدة منها السواحل الشمالية، وكانت الأمطار من شديدة إلى متوسطة وامتدت الأمطار والسحب إلى القاهرة الكبرى منذ ساعات .
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إنه اعتبارا من الغد سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار من الممكن ان تؤدى الى غلق بعض الطرق في سيناء بسبب الأمطار الرعدية .
وأوضح محمود شاهين ، أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية اعتبارا من الغد مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة حتى نهاية اليوم .