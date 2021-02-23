الأرصاد: أمطار غزيرة فى المحافظات والسحب الرعدية تصل للقاهرة .. فيديو

محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "

" ، إنه اعتبارا من الغد سيكون هناك حالة من الاستقرار في

الجوية، لافتا إلى أن حالة عدم

من الممكن ان تؤدى

غلق بعض الطرق في سيناء

الرعدية .