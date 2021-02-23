بعد حادث مريوط.. برلماني: لابد من تفعيل الرقابة على المراكب والتأكد من تراخيصها

قدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، العزاء لأسرة ضحايا حادث مركب مريوط، مؤكدا أن يجري عملية البحث عن الجثامين.





وأضاف قاسم، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابد من تفعيل الرقابة على المراكب والتأكد من تراخيصها.





وتابع البرلماني، أنه لابد من أجهزة متخصصة من هيئة الثروة السمكية تسمح بخروج المراكب في البحيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن خروج أب مركب لنقل المواطنين بدون الحصول على تصريح.





فيما قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء لأهالي حادث مركب الإسكندرية، موجها التحية الوتقدير لكل من ساهم في المساعدة في انتشال الضحايا.





وأضاف موسى، أن رجال الانقاذ محاولة انتشال جثامين الغرقى في بحيرة مريوط، لافتا إلى أن غرقي ومفقودون في الحادث.





وأكد مقدم على مسئوليتي، أن المركب التي كانت تقل المواطنين لم تستوعبهم لانها صغيرة، مشيرا إلى أن رغم الأمطار القوية في الاسكندرية لكن الجهات المعنية تعمل بقوة في هذا الأمر.



