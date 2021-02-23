تصل إلى الحرمان .. عقوبات المخالفين لمحظورات دخول لجان الامتحانات

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وأشار عميد كلية العلوم انه يمكن لجميع الطلاب معرفة اماكن الجلوس واماكن الامتحانات من خلال الموقع الرسمي للكلية .





وأضاف الدكتور محمد أن الكلية تطبق عقوبات فورية في حال ثبوت الطالب انه يحمل أي وسيلة الكترونية قد تساعده علي الغش حتي اذا كانت مغلقة تماما يحرم من المادة اما في حالة ثبوت الغش من خلال اي وسيلة الكترونية او ورقية يتم تحويلة الي مجلس التأديب وهو ما يقرر العقوبة منوها ان العقوبة تصل الي الحرمان من الفصل الدراسي .





وأكد عميد كلية العلوم انه من شروط دخول الطالب اللجنة توافر اثبات شخصية للطالب حتي يسمح له بالدخول الي لجنة الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة مشيرا الي انه لن يسمح للطالب دخول اللجنة بعد 15 دقيقة .