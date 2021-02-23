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الضحايا غرقوا بعض.. شيخ صيادين بحيرة مريوط يكشف تفاصيل غير متوقعة للحادث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم رمضان مهنا شيخ صيادين بحيرة مريوط، العزاء لأسرة ضحايا حادث مركب مريوط، مؤكدا أن يجري عملية البحث عن الجثمان

وأضاف مهنا، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المركب اصطدم في كتلة خشبية صلبة فأدى إلى انقلاب المركب، لافتا إلى أن الضحايا غرقوا بعض لما وقعو في المياه.
 
فيما قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء لأهالي حادث مركب الإسكندرية، موجها التحية الوتقدير لكل من ساهم في المساعدة في انتشال الضحايا.

وأضاف موسى، أن رجال الانقاذ محاولة انتشال جثامين الغرقى في بحيرة مريوط، لافتا إلى أن غرقي ومفقودون في الحادث.

وأكد مقدم على مسئوليتي، أن المركب التي كانت تقل المواطنين لم تستوعبهم لانها صغيرة، مشيرا إلى أن رغم الأمطار القوية في الاسكندرية لكن الجهات المعنية تعمل بقوة في هذا الأمر.

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