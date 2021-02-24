أطعمة وفواكه قد تصبح أكثر فائدة عند طهيها

هناك العديد من الأطعمة العادية التي يمكن أن تفاجئك بفوائدها الصحية اعتمادًا على طريقة تحضيرها فقد اعتدنا على التفكير في أن الطماطم أكثر فائدة عندما نأكلها نيئة ونصنع سلطة معها. وعلى الرغم من صحة هذا ، إلا أنها في الواقع خيار أفضل لمعدتك عند طهيها.
3. الطماطم
لقد اعتدنا على تناول الطماطم النيئة فهى تحتوي على فيتامين سي ، لكن الخبراء يقولون أنه عند طهيها ، تحتوي على مستويات أعلى من اللايكوبين و تصبح أسهل في الهضم.
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إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الاطعمة التى قد تصبح أكثر فائدة عند طهيها..
1.تناول الموز غير الناضج
إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فمن الأفضل تناول الموز غير الناضج ، كما يقول الخبراء . عندما تنضج ثمرة موز ، يبدأ النشا في التحول إلى سكرمن ناحية أخرى ، للموز غير الناضج بعض الفوائد الصحية الطفيفة الأخرى. يحدث ذلك بسبب احتوائه على نشا يسمى النشا المقاوم. يصعب علينا الهضم لأنه يشبه تناول البطاطس النيئة. في هذه الحالة ، يعتبر الموز الناضج أفضل للأكل.
2. المشروم
قد يفقد فيتامين ب بعد طهيه ، إلا أن هناك بعض الفوائد العظيمة التي يكتسبها بعد التعرض للحرارة. أولًا وقبل كل شيء ، المشروم النيء مثل الإسفنج ويمكنه امتصاص السموم التي يمكن تدميرها من خلال الطهي فمن المستحسن شويه أو وضعه الميكروويف بدلًا من سلقه أو قليه في هذه الحالة قديحتوى على فوائد صحية أكثر قيمة.
3. الطماطم
لقد اعتدنا على تناول الطماطم النيئة فهى تحتوي على فيتامين سي ، لكن الخبراء يقولون أنه عند طهيها ، تحتوي على مستويات أعلى من اللايكوبين و تصبح أسهل في الهضم.
4. الجزر
من الأفضل طهي الجزر بقشره ومن الأفضل تقطيعها بعد الغليان للحفاظ على مضادات الأكسدة فيه.