أطعمة وفواكه قد تصبح أكثر فائدة عند طهيها









إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الاطعمة التى قد تصبح أكثر فائدة عند طهيها..







1.تناول الموز غير الناضج







إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فمن الأفضل تناول الموز غير الناضج ، كما يقول الخبراء . عندما تنضج ثمرة موز ، يبدأ النشا في التحول إلى سكر

2. المشروم





قد يفقد فيتامين ب بعد طهيه ، إلا أن هناك بعض الفوائد العظيمة التي يكتسبها بعد التعرض للحرارة. أولًا وقبل كل شيء ، المشروم النيء مثل الإسفنج ويمكنه امتصاص السموم التي يمكن تدميرها من خلال الطهي فمن المستحسن شويه أو وضعه الميكروويف بدلًا من سلقه أو قليه في هذه الحالة قديحتوى على فوائد صحية أكثر قيمة.



3. الطماطم

4. الجزر



