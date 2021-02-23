عيب يا حسن يا مصطفى .. نشأت الديهي يعلق على إيقاف هشام نصر .. فيديو

استنكر الإعلامي نشأت الديهي قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد إيقاف رئيس الاتحاد المصري للكرة اليد هشام نصر لمدة عام قائلا : "أنا حزين لهذا المستوى الذي وصل له الاتحاد الدولي لكرة اليد".





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناه "TeN"، مصر قامت بتنظيم أفضل بطولة كأس العالم لكرة اليد في تاريخ الاتحاد الدولي قائلا : "الدولة شرفت الاتحاد الدولي ورفعت راسه وراس رئيسه وأعضائه فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بدل الإشادة يتم إهالة التراب على التجربة".





وقال نشأت الديهي مخاطبًا حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي: "عيب ما جرى يشين الاتحاد ويشين رئيسه عيب يا دكتور حسن أنا زعلان ولا يكفيني ان تقول انك لم توقع على القرار".



