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تعليم

السبت.. ورشة عمل لأعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان في الإحصاء ببرنامج SPSS

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «الإحصاء التطبيقي في العلوم الإنسانية باستخدام برنامج SPSS»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

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ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة زينهم مشحوت سيد أحمد خواجة كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان. 
 
ومن المقرر أن تتطرق الورشة إلى مناقشة العديد من  الموضوعات الهامة للباحثين منها :

1-  تعريفات أساسية في علم الإحصاء
2- أنواع المتغيرات .
3- الإحصاء الوصفي .
4- الإحصاء الاستدلالي .
5- اختبار الفروض .
6- كيفية اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب .
7- تطبيقات عملية .

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللباحثين بالكليات العملية والنظرية المهتمين بالبحث العملي والإحصاء .

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 27 فبراير، فى تمام الساعة 05:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom". 

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