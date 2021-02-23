بعد دوره في تنصيب بايدن .. كيف أصبحت العلاقة بين ترامب ونائبه مايك بنس؟

تحدث نائب الرئيس السابق مايك بنس والرئيس السابق دونالد ترامب مرتين منذ حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، الشهر الماضي، وفقًا لمصدر مطلع، ووصف علاقة الثنائي بأنها 'ودية'.









وبحسب "سي إن إن"، قال المصدر إن كلا منهما أجرى مكالمة بالآخر، دون الكشف عن تفاصيل المكالمتين أو العلاقة بين الرئيس السابق ترامب ونائبه.









ذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن ترامب سيتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو بولاية فلوريدا، يوم الأحد، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، بينما رفض بنس دعوة للتحدث في المؤتمر، وفقًا لمصدرين.





قال المصدر المطلع يوم الإثنين إن سبب عدم ذهاب بنس إلى CPAC هو "تقليد التزام الرئيس المنتهية ولايته ونائب الرئيس الصمت، والرئيس القادم يستحق هذه المجاملة".









يأتي الاختلاف بين الزعيمين السابقين في النهج في الوقت الذي يكافح فيه الحزب الجمهوري بشأن مستقبله في حقبة ما بعد ترامب، ويتبع التوترات بين ترامب وبنس المحيطة بأحداث شغب 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي ودور نائب الرئيس السابق في التصديق على نتائج انتخاب الرئيس جو بايدن.









وأشار المصدر أيضًا إلى أن نائب الرئيس السابق مقرب من حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، وهو الآن رئيس جمعية الحكام الجمهوريين. بحلول الصيف، وقال المصدر إن بنس سيكون أكثر نشاطًا في السياسة، ربما في دورة في عهد ترامب، وقد أخبر زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي أنه سيكون نشطًا أيضًا.



