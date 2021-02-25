ولا في الأحلام.. حياة كريمة تحول قرية الأشراف بأسوان إلى النموذجية.. شاهد

السعى المستمر لأجهزة الدولة لتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية فى كافة القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية هو الشعار الذي ترفعه دائمًا المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وتلبية المطالب الجماهيرية بشكل راقٍ.





وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة "صدى البلد " الحديث عن إحدى القرى الأسوانية وهى قرية "الأشراف" التابعة لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال أسوان، والتى استفادت من المبادرة الرئاسية لتتحول من قرية محرومة من الخدمات والمرافق المختلفة إلى قرية نموذجية تضم العديد من الخدمات فى القطاعات المتنوعة الصحية والتعليمية والاجتماعية والشبابية ، علاوة على تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والدهانات ورفع الكفاءة لشبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها الكثير.





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فقد ساهمت المبادرة الرئاسية فى تحقيق الرعاية والحياة الكريمة لنحو 779 أسرة بإجمالي 3985 نسمة داخل قري الأشراف والتى جاءت ضمن 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.





أما عن أهم المشروعات التى تم تنفيذها بقرية الأشراف بوادى الصعايدة تمثلت فى مشروع الصرف الصحى بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، ومشروع تطوير المدرسة بتكلفة 270 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لتطوير الحضانة، و299 ألف جنيه لتطوير الوحدة الصحية.





كما تم التنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري وبعض البنوك الوطنية للقيام بتحويل نظام الرى من الري بالغمر إلي نظام الري الحديث، وجارى بالتوازى تنفيذ مشروعات مياه الشرب بتكلفة 8 ملايين جنيه لتوفير مياة شرب نظيفة ، وتم كذلك تركيب 75 عمود كهرباء بالمشتملات، وكذا محول كهربائي بتكلفة مليون جنيه من خلال الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء من خلال شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتكلفة مليون جنيه.





وساهمت مبادرة حياة كريمة أيضًا بجانب هذه الأعمال إعادة تأهيل 50 منزلاً، وقد أشاد أهالي القرية من الرجال والنساء والشباب بهذه المبادرة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الذي اهتم بالبسطاء ليعيشوا ويحيوا حياة كريمة بحق من خلال توفير مطالبهم وإحتياجاتهم بشكل دائم ومستمر، مقدمين خالص الشكر للرئيس على رعايته لأبناءه فى صعيد مصر.





من جانبه قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بأن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات الإحلال والتجديد بإجمالي 30 مشروعا، منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعان لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.





وقال المحافظ بأنه قد شهدت هذه المرحلة العديد من مشاركات المجتمع المدنى والتى ضمت تأهيل عدد من المدارس والوحدات الصحية ومرشحات مياه شرب مع تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والتموينية ، وأيضًا عمل أبار جوفية وتوزيع بذور على المزارعيين ، فضلًا عن تنفيذ مشروعات صغيرة مثل زراعة النباتات العطرية وتربية الماشية والسجاد اليدوي والخياطة.





وأشار أشرف عطية بأنه بالتوازى جارى العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو والتى تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التي يعانى منها الأهالى والمواطنون في القرى الأكثر احتياجًا.





وتابع محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب في الوقت نفسه مع البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى، والتي تضم على مستوى المحافظة 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو.