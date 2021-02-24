اليوم.. جامعة حلوان تتابع تنفيذ دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان ، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





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ومن هذه الدورات التدريبية تتابع اليوم الجامعة تنفيذ دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً بنظام الاون لاين عبر تطبيق زوووم .





وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين للوقاية من فيروس كورونا .





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.







وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث