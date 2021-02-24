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مرأة

بمكون واحد داخل مطبخك.. تخلصي من كافة مشاكل جمالك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعتبر فنجان القهوة الطازج بداية مثالية لكل صباح، وطوال اليوم، فنجان القهوة يعادل 5 دقائق من الاسترخاء اللذيذ في عالم مستحضرات التجميل.

يعتبر الكافيين أيضًا ممتازًا لتحفيز البشرة وإيقاظها، ومن الممكن إدراجه في روتين الجمال الأساسي لدينا في المنزل، باستخدام   القهوة التي نشربها يوميًا كمكون رئيسي.

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إليك وصفات بسيطة مع القهوة ، والتي ستوقظ جمالك الطبيعي على أكمل وجه فقد يعمل الكافيين بطرق مختلفة  والشيء الجيد أن هذه المادة يمكن استخدامها في أكثر حالاتها طبيعية .

لتحضير الكريمات والشامبو والمقشرات المنزلية الخالية من المركبات الاصطناعية التي تساعد على جعل بشرتك وشعرك صحيين ولامعين.

1. قناع القهوة
القهوة مقشر طبيعي وممتاز لإزالة خلايا الجلد الميتة. يحفز إنتاج الكولاجين ويعمل كمضاد للالتهابات. بعد قناع القهوة المريح ، يصبح جلد الرقبة والوجه ناعمًا ونظيفًا وناعمًا.

سوف تحتاجين:

    1 كوب من البن المطحون (150 جم).
    1 كوب سكر بني (200 جم).
    3 ملاعق كبيرة زيت زيتون (48 جم)
    2 ملعقة كبيرة عسل (50 جم)

طريقة التحضير:

امزج جميع العناصر في وعاء وتأكد من أن القناع ليس سميكًا جدًا. يجب أن يكون الملمس خفيفًا نوعًا ما وسهل الانتشار على الوجه.

ضعي طبقة من القناع على وجهك ورقبتك. أثناء القيام بذلك ، اغتنمى الفرصة لتدليك الجلد. اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الدافئ. احتفظ بالوعاء مغلقًا بإحكام في الثلاجة حتى تتمكن من وضع القناع مرة واحدة في الأسبوع.

2. مقشر الشفاه
الشفاه هي أكبر مساهم في الابتسامة الجميلة ، لذلك من الضروري الحفاظ على شفتيك رطبة وصحية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شرب كمية كافية من الماء واستخدام مرطب الشفاه يوميًا وإزالة الجلد الجاف
سوف تحتاجين:

    1 ملعقة صغيرة من البن المطحون
    2 ملعقة صغيرة زيت زيتون (أو أي زيت آخر تفضله)

طريقة التحضير:

امزج كلا المكونين في كوب أو وعاء حتى تمتزج. يجب أن تحصل على عجينة متينة.

ضعي المقشر على شفتيك واستخدمي إصبعك لتدليك المقشر بلطف بحركات دائرية. استخدمى على الأقل 3 مرات في الأسبوع. اشطفي بالماء ثم ضعي بلسم الترطيب المفضل لديك.
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