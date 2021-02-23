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تعليم

وزير التعليم: الامتحانات في موعدها .. ولن نعلن أي قرارات جديدة غدا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:14 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع الطلاب واولياء الامور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحت عنوان إحذروا الشائعات .

حيث قال وزير التربية والتعليم : تنتشر هذه الايام شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب واولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لا تلتفتوا إلى هذا كله لان "الامتحانات في مواعيدها المقررة " كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) ، وعلى الحساب الرسمي للوزير على فيس بوك ، ولا تستمدوا معلومات من اى مصدر آخر.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للصورة التي انتشرت خلال الساعات الاخيرة على فيس بوك ، والتي زعمت أن غدا الاربعاء سيم نشر قرارات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماع ادارة الازمات لحسم امر استكمال الدراسة والامتحانات .

وقال وزير التربية والتعليم : كل ما التفاصيل المنشورة في هذه الصورة "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا. والله المعين لنا جميعا.
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