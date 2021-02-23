وزير التعليم: الامتحانات في موعدها .. ولن نعلن أي قرارات جديدة غدا

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لجميع الطلاب واولياء الامور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحت عنوان إحذروا الشائعات .

حيث قال وزير التربية والتعليم : تنتشر هذه الايام شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب واولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : لا تلتفتوا إلى هذا كله لان "الامتحانات في مواعيدها المقررة " كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) ، وعلى الحساب الرسمي للوزير على فيس بوك ، ولا تستمدوا معلومات من اى مصدر آخر.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للصورة التي انتشرت خلال الساعات الاخيرة على فيس بوك ، والتي زعمت أن غدا الاربعاء سيم نشر قرارات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماع ادارة الازمات لحسم امر استكمال الدراسة والامتحانات .





وقال وزير التربية والتعليم : كل ما التفاصيل المنشورة في هذه الصورة "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا. والله المعين لنا جميعا.