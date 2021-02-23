الشرق الأوسط ليس من أولويات بايدن.. رئيس أمريكا الجديد سئم أزمات المنطقة

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الرئيس الجديد جو بايدن سئم من التعامل مع أزمات الشرق الأوسط، وبالكاد بعد شهر واحد فقط من ولايته، لاحظت دول المنطقة ذلك.





يقول مستشاروه إن الإشارات ليست خفية. أجرى الرئيس مكالمة واحدة فقط مع زعيم شرق أوسطي - رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء - والتي تأجلت نفسها لأكثر من 3 أسابيع وأعقبت مكالمات لحلفاء آخرين وحتى خصوم مثل روسيا والصين. كما أعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن في أول أسبوعين له في منصبه، وهي خطوة سبقها تجميد بعض مبيعات الأسلحة إلى المنطقة. وقد تراجعت إدارته عن عمد في الرد على هجوم صاروخي مميت في الآونة الأخيرة في شمال العراق استهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.





قال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي ومستشار مقرب من بايدن: "إذا كنت ستدرج المناطق التي يراها بايدن كأولوية، فإن الشرق الأوسط ليس في المراكز الثلاثة الأولى. إنها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أوروبا، ثم نصف الكرة الغربي. وهذا يعكس إجماعًا من الحزبين على أن القضايا التي تتطلب اهتمامنا قد تغيرت مع عودة المنافسة بين القوى العظمى [مع الصين وروسيا] ".





وقال مستشار آخر غير رسمي لبايدن بصراحة أكبر:"إنهم يعملون بشكل هادف للغاية لعدم الانجرار إلى الشرق الأوسط".





يعكس التحول في الطاقة والموارد بعيدًا عن المنطقة ما وصفه المستشارون بأنه جهد متعمد لإعطاء الأولوية لما يعتبرونه مسائل عالمية أكثر إلحاحًا. إنه نهج جربه أسلاف بايدن المباشرون أنفسهم، ولكن غالبًا دون جدوى. وفي جوهرها، هناك شعور بالسخط لأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة كثيرًا ما تطغى عليها المستنقعات في المنطقة.





وأضافت المجلة أن هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لبايدن. الرئيس له تاريخ طويل ومليء بالعذاب في الشرق الأوسط. صوت ضد حرب العراق الأولى عام 1991، والتي انتصرت فيها الولايات المتحدة بسرعة. وبصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ، فقد دفع باتجاه إصدار قرار في الكونجرس يخول الرئيس جورج دبليو بوش غزو العراق في عام 2003 - وهو تصويت أعرب عن ندمه بشأنه لاحقا.





في عام 2007، أثناء ترشحه للرئاسة، اقترح بايدن خطة من شأنها تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة يسيطر عليها الشيعة والسنة والأكراد. وانتقد خبراء الشرق الأوسط ومحللو السياسة الخارجية ذلك على نطاق واسع قائلين إنه قد يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.





بعد سنوات من التنقل ذهابًا وإيابًا بين واشنطن والشرق الأوسط - التعامل مع الملف العراقي للرئيس باراك أوباما، وشن معركة وحيدة لمنع زيادة القوات الأمريكية المخطط لها إلى أفغانستان، والتعامل مع الحرب الأهلية السورية، وفاتورة الحساب مع صعود تنظيم داعش. - هاجم بايدن الحلفاء في 2014 وألقى باللوم عليهم في صعود الجماعة الإرهابية وكشف عن إحباطاته العامة تجاه المنطقة.





خلال محاضرة ألقاها أمام طلاب جامعة هارفارد، أبدى بايدن سخطه التام على المنطقة بالكامل، بسبب الحروب بالوكالة والنزاعات والحروب الطائفية وغيرها التي خلفت مئات الآلاف من القتلى واستهلكت مئات الملايين من الدولارات وعشرات الأطنان من الأسلحة.





وقالت المجلة إن بايدن الآن، سيتعين علىه معالجة بعض تلك القضايا الشائكة التي أزعجه قبل عقد من الزمان. لكنه لم يقدم سوى مؤشرات قليلة حتى الآن حول ما إذا كان سيكمل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، المقرر إجراؤه في مايو بموجب اتفاق سلام أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع طالبان.





بدا أوستن حريصًا على عدم التورط في الشرق الأوسط أيضًا. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، إنه بدأ مؤخرًا مراجعة لنشر القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن يعيد تقييم الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ، لكن من غير المرجح أن يقلل من وجود القوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





كما أشار أوستن إلى أن الشرق الأوسط لم يكن من بين أولوياته القصوى عندما عين ثلاثة مستشارين خاصين في قضايا رئيسية: الصين ووباء كورونا والمناخ. نائبه، كاثلين هيكس، وكبير موظفيه، كيلي ماجسامين، كلاهما من الخبراء الصينيين المشهورين.





البنتاغون ليس المكان الوحيد الذي يقدم فيه الموظفون تلميحات حول مجموعة جديدة من الأولويات. في مجلس الأمن القومي، قام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقليص حجم الفريق المخصص للشرق الأوسط وحشد الوحدة التي تنسق سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أثار التعيين المحتمل لمستشار بيرني ساندرز، مات دوس، في منصب رفيع المستوى في وزارة الخارجية الشكوك بأن الإدارة ليست مهتمة بشكل مفرط بالسياسات المحلية التقليدية حول سياسة الشرق الأوسط.





قال أحد مستشاري بايدن المقربين إنه عارض التعيين، بحجة أن دوس والتقدميين الآخرين كانوا على استعداد كبير للتخلي عن القيادة الأمريكية الحازمة واسترضاء خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وسوريا وروسيا باسم خفض التصعيد. لكن النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في إدارة أوباما، قال إن هذه المخاوف مبالغ فيها.





وقال إن بايدن "يريد أشخاصًا في هذه الإدارة يمثلون تيارات فكرية مختلفة داخل الائتلاف الحزبي الديمقراطي الواسع. إنه لا يغير الالتزامات التي قطعها أو القناعات المعروفة عنه، بل يعني فقط أنه سيكون هناك نقاش صحي."





في الفترة القصيرة التي قضاها كرئيس ، يشير بايدن بالفعل إلى استعداده للالتزام ببعض الإنجازات الدبلوماسية التي توسط فيها سلفه بين إسرائيل والإمارات والبحرين. لكن الاختبار الكبير الذي يواجهه - وهو الاختبار الذي يمكن أن يحدد جيدًا ما إذا كانت جهوده لوضع الشرق الأوسط في الخلف ناجحة - هو كيف أو ما إذا كان سيلغي قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.





وصف سوليفان العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "أولوية مبكرة حاسمة" - وهي الأولوية التي من المقرر أن تتفاوض عليها الإدارة في أقرب وقت في الشهر المقبل مع بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا. يشعر بعض حلفاء الرئيس بالقلق من أن يكون بايدن وفريقه أسرع من اللازم للدخول في الصفقة، ويرون ذلك على أنه انتصار، ثم يغضون الطرف عن قضايا مثل سجل إيران القاتم في مجال حقوق الإنسان، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وهجماتها على الولايات المتحدة. وقوات التحالف في المنطقة.





أصر سوليفان على أن ذلك لن يحدث، مشيرًا في حدث الشهر الماضي إلى أن هدف الإدارة هو "العودة إلى الدبلوماسية" مع إيران ووضع برنامجها النووي "في صندوق"، وكذلك "التهديدات الكبيرة" الأخرى التي تشكلها إيران حتى يتسنى التعامل معها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.





كانت القضية بالفعل عاجلة. وكانت إيران قد أعلنت يوم 21 فبراير موعدًا نهائيًا لرفع عقوبات النفط والغاز عن البلاد أو إجبار مفتشي الأمم المتحدة على المغادرة. لكن الأمر أصبح عاجلًا مجددًا يوم الاثنين الماضي، عندما سقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة جوية عراقية في أربيل حيث تتمركز القوات الأمريكية، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي وإصابة خمسة أمريكيين. ومن المعروف على نطاق واسع أن الجماعة الشيعية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم لها علاقات وثيقة مع طهران.





لكن في إشارة أخرى إلى أن الإدارة تريد تخليص نفسها من المنطقة الشائكة، يقول المسؤولون الأمريكيون إن المخابرات لا تشير بعد إلى الجاني الواضح وتشير إلى أنهم سيسمحون للعراقيين بقيادة التحقيق وأي رد عسكري.





قال المتحدث باسم البنتاجون جون: "في حين أن هناك بالتأكيد شعورًا بالإلحاح ، إلا أن هناك أيضًا اهتمامًا قويًا حقيقيًا بالتأكد من أننا متداولون في العملية هنا، وعملية صنع القرار، وأننا على تماسك مع شركائنا العراقيين". قال كيربي الخميس. "نريد أن نمنحهم الوقت والمساحة اللازمين للتحقيق."



