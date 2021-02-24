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مرأة

بمكياج لافت .. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في آخر ظهور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:01 ص
ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر
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آية التيجي
شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت ملك أحمد زاهر، بتشيرت باللون الأبيض وعليه بعض الكتابات من الماما، واختارت عليه جاكيت باللون الفضي اللامع بأكمام طويلة، وهو ما ابر من رقة وجمال إطلالتها.

كما اختارت ملك احمد زاهر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة، ورفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء، وهو ما تناسب مع ظهورها الناعم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك احمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال ظهورها، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود، والآي لاينر، و السموكي ايز لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ملك احمد زاهر في ارتداء الكثير من الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي بشكل دائري وهو ما ابرز من رقة إطالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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