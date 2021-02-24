ضبط ٤٩ طن زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت الحملة المكبرة التي نظمتها إدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط ٤٩ طنا و١٥٠ كجم زبيب مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بإضافتها.









جاء ذلك بعد ورود نتائج تحليل عينات عشوائية تم سحبها تفيد بإضافة لون صناعي (E 102) غير مصرح بإضافته، ويعتبر الزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي ومحظور تداوله بالأسواق بإحدى الثلاجات بمركز زفتى والسنطة.









وتم ضبط الكميات بموجب محضر رقم ١ لسنة ٢٠٢١، وتم سحب العينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الإقليمي بطنطا لفحص الصلاحية والاستهلاك الآدمي، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

















تلقت إدارة مراقبة الأغذية إخطارا وتكليفا من هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وتخزين وعرض وبيع المواد الغذائية وتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأغذية بنطاق مركز زفتى والسنطة.







