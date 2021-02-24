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فن

بـ بنطلون جلد.. الراقصة جوهرة تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:16 ص
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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محمد بدران
نشرت الراقصة جوهرة، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من احدث جلسة تصوير.

وظهرت جوهرة، بإطلالة جذابة وهي ترتدي سوي شيرت طويل باللونين الأسود والفسفوري من القطن بأكمام طويلة ونسقت معها ببنطال جلد مجسم اسود هو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت جوهرة بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت جوهرة لمسات جذابة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


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