نوكي: إمبراطور اليابان زار الأهرامات منذ قرن والتقى الملك فؤاد الأول

قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن الإمبراطورية اليابانية يمتد تاريخها لأكثر من 2000 عام، موضحًا أن الإمبراطور رمز لوحدة البلاد، والعيد الوطني يوافق ذكري ميلاده.





وأضاف السفير الياباني بالقاهرة ، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن إمبراطور اليابان زار الأهرامات منذ قرن والتقى بالملك فؤاد الأول.





ولفت إلى أنه فى الأول من يناير منذ 85 عامًا ، أنشأت اليابان أول مفوضية لها فى القاهرة.



