10 مشروعات تصل للتصفيات النهائية لمسابقة الابتكار بجامعة الإسكندرية

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، فى الفعاليات الختامية لنهائي مسابقة الابتكار وريادة الأعمال، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة وفاء راشد مدير نوادي ريادة الأعمال بالأكاديمية، وعمداء ووكلاء وأساتذة جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور قنصوه إن هذه المسابقة تجسد تجربة جديدة تقام على أرض مصر من تحول مقرر الابتكار وريادة الأعمال وهو متطلب أساسي لطلاب الجامعة وتم تدريسه العام الماضي لـ ٣٥ ألف طالب، وكانت مخرجاته ٥٨٠٠ مشروع، وتحول إلى مسابقة تنافسية للمشروعات.

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وأضاف أن المشروعات دخلت في مراحل متعددة التصفية حتى وصلت الي ١٠ مشروعات ريادية مجتمعية عرضت اليوم، ويفوز منها ٣ مشروعات بجوائز مالية ١٥ ألف جنيه، وأعلن أن المشروعات ستدخل في فترة احتضان لمدة ٦ شهور خلال الفترة القادمة لتخرج مشروعات على أرض الواقع وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأكد الدكتور قنصوه دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو ريادة الأعمال وتوجه ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستدعم خلال الفترة القادمة مشروعات طلابية ريادية بهدف خدمة المجتمع تحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة.





من جانبه، أكد الدكتور هشام جابر حرص جامعة الإسكندرية على نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتفعيل دور مشاركة الطلاب في التحول نحو الفكر الريادي، لافتًا أن نهائي المسابقة يجسد باكورة نجاح لفريق عمل متكامل لمدة عامين من الإعداد والتنفيذ، واثني جابر على دور مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة والدور المنوط به في نشر ثقافة ريادة الأعمال.





وتناول دكتور محمد بلال عن النظام الايكولوجي لريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية والذي بدأ منذ ٢٠١٨ وجاري استكماله حتى نهاية ٢٠٢١ ليكون نظاما متكاملا لنشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعة بالتعاون مع شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .