مصرع طفلة سقط حائط منزل عليها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط حائط منزل مبني بالبلوك الأبيض عليها، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج .





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا ، من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة (بسمه. س. م - ٤ سنوات - وتقيم بناحية الساحل بحري بدائرة المركز)، جثة هامدة، ادعاء سقوط حائط منزل عليها.





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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها (سمارة. م. ش - ٣٥ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء لهو طفلتها المذكورة أمام المنزل سقط عليها حائط المنزل المبني بالبلوك الأبيض ما أدى إلى اصابتها بكسر في قاع الجمجمة، ووفاتها في الحال.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



