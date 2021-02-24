الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع، حيث صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.87 نقاط، أو 0.13 بالمئة ليغلق عند 3881.37 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.66 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 31537.35 نقطة.
وبحسب بيانات إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، فقد سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 67.85 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 13465.20 نقطة.
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فيما سجلت أسعار النفط تباينًا في الأسعار أمس الثلاثاء، بالرغم من اقترابها من أعلى مستوياتها خلال عام، مدعومةً بإشارات عالمية لتخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، إلا أنها ظلت مقتربة من أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولار للبرميل.