الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع، حيث صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.87 نقاط، أو 0.13 بالمئة ليغلق عند 3881.37 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.66 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 31537.35 نقطة.





وبحسب بيانات إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، فقد سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 67.85 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 13465.20 نقطة.





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