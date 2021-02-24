بعد آخر تغيير.. أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6126جنيه للشراء، وسعر 15.7408 جنيه.

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سعر الدولار في ‏البنك الأهلي المصري

15.61 جنيه للشراء، وسعر 15.71 جنيه للبيع.

15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.63جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك قناة السويس، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر العملة الخضراء في التعاملات أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.





سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى بنك QNB الأهلي، مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.





سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، لدى بنك التنمية الصناعية.