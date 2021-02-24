تعامل مع المباراة بشكل غريب .. علاء عبدالعال يهاجم موسيماني بعد خسارة الأهلي من سيمبا

هاجم علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، موسيماني بعد خسارة الأهلي على يد سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "ام بي سي": "أحترم موسيماني ولكنه تعامل مع المباراة بشكل غريب وغير طبيعي، دفع بلاعبين خط وسط كُثر وكان خاسرًا بهدف فكيف يُخرج محمود كهربا ووالتر بواليا؟، لقد تأخر كثيرًا في التغييرات، رغم أن سيمبا فريق هائل يلعب كرة حديثة ولديهم سرعة وقوة ومهارة".





وأكمل: "أعتقد أن موسيماني سيعيد حساباته في تصنيف مهاجمين الفريق، بواليا مع احترامي له انضم للأهلي ولم يحرز سوى هدف، ومحمد شريف كان يسجل في كل مباراة يشارك فيها، لماذا يجلس على دكة البدلاء؟".