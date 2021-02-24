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رياضة

تعامل مع المباراة بشكل غريب .. علاء عبدالعال يهاجم موسيماني بعد خسارة الأهلي من سيمبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
هاجم علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، موسيماني بعد خسارة الأهلي على يد سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "ام بي سي": "أحترم موسيماني ولكنه تعامل مع المباراة بشكل غريب وغير طبيعي، دفع بلاعبين خط وسط كُثر وكان خاسرًا بهدف فكيف يُخرج محمود كهربا ووالتر بواليا؟، لقد تأخر كثيرًا في التغييرات، رغم أن سيمبا فريق هائل يلعب كرة حديثة ولديهم سرعة وقوة ومهارة".

وأكمل: "أعتقد أن موسيماني سيعيد حساباته في تصنيف مهاجمين الفريق، بواليا مع احترامي له انضم للأهلي ولم يحرز سوى هدف، ومحمد شريف كان يسجل في كل مباراة يشارك فيها، لماذا يجلس على دكة البدلاء؟".

ووصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا؛ عقب خوض مباراة سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من ‏بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.‏

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي ‏في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال ‏متبقيا 4 مباريات.‏
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