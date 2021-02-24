أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، المتهم بهتك عرض نجلته تحت تهديد القوة والإيذاء، إلى المحاكمة الجنائية.





جاء بأمر الإحالة الذى أعده المستشار عبدالمجيد القصاص المحامى العام الأول لنيابة السادس من أكتوبر أن المتهم هتك عرض ابنته الطفلة المجني عليها س.ف والتي يبلغ عمرها 15 عاما وكان ذلك بالقوة والتهديد بالإيذاء حال إفشاء جرمه، وحال كونه من أصولها والمتولي تربيتها، بأن استغل سلطاته الأبوية عليها متجردا من صفاته الفطرية مغلبا شهوته علی أبوته، وعمل إبان فترات تواجدها بمسكنه علي التعدي عليها جنسيا بملامسة مواضع من جسدها غصبا، وكذا تلصص النظر إليها في غفلة منها حال ثبوتها نومها، واستطالة مواطن عفتها بيده مستبيحا إياه حراما، إشباعا لرغباته الشهوانية، مستغلا انفراده بها وصغر سنها وقلة إدراكها ، فهتك بأفعاله الشنعاء عرضها گرها عنها.





كما عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر لحالات الخطر مهددا سلامة التنشئة الواجب توافرها لها؛ بأنه وفي طور ما آتاه من أفعال تحرش جنسي محل الاتهام السابق واستغلاله لذات الظروف التي أحاطت بها، عرض عليها مقاطع وأفلام إباحية إجبارا لها على مشاهدتها معرضا بذلك أخلاقها للخطر والإنفلات، مستغلا سلطته الأبوية في تحريضها على مثل تلك الأعمال الإباحية المنافية للآداب العامة.





وشهدت المجنى عليها بأن والدها المتهم اعتاد خلال فترات إقامتها رفقته على التعدي عليها جنسيا واستطالة جسدها خلسة بعد تجريدها من ملابسها فضلا عن إجبارها على مشاهدة مقاطع مريبة أباحية بعد عرضها عليها للاطلاع، وأنها خشيت الإفصاح في بادئ الأمر خوفا من إنفاذ تهديداته لها بالإيذاء، غير أنها وعلى إثر تطور الأمر وصولا إلى موالاة التعرض لها جنسيا بأنماط مختلفة كتحسسه لمواضع عفتها عدة مرات على نحو خدش به حيائها، قصت أمر أفعاله تلك على والدتها الشاهدة الثانية ومن ثم توجها للإبلاغ وأتمت باتهامه بهتك عرضها.





شهدت والدة المجنى عليها بأن اتصل علمها من كريمتها الطفلة المجني عليها الشاهدة الأولى بما وقع من أبيها المتهم عليها من أفعال تمثلت في تعديه عليها بأشكال وأنماط مختلفة تحمل جميعها طبيعة جنسية، بدء من استطالة وتحسس جسدها مرورا بإطلاعها رغما عنها على مقاطع مرئية إباحية وصولا لتجريدها من ملابسها واستطالة مواطن عفتها، واستغلاله صغر سنها وكونها طفلة قليلة الإدراك، يقصد هتك عرضها، وأتمت باتهام إياه بذلك.



