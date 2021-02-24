الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.





ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.









ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق، ويبقى دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.







