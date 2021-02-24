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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.


ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.


ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق، ويبقى دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10.
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