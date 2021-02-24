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عميد زراعة عين شمس: القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالأمن الغذائي في هذه المجالات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:40 ص
عميد كلية الزراعة
عميد كلية الزراعة
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الأمن الغذائى من القضايا الاقتصادية الكبرى والذى يعد مرادفا للأمن القومى، خاصة أن من يمتلك قوته يمتلك قراره.

وأضاف "جلال"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتحقيق الأمن الغذائى المصرى، وقد أطلق حملة 1.5 مليون فدان بالإضافة لعدد 100 ألف صوبة زراعية ومشاريع الاستزراع السمكى فى مصر. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك عقيدة راسخة بأنه يجب على الشعب أن يأخذ حقه التام فيما يحتاجه من مواد غذائية أساسية، لافتا إلى أن سد الاحتياجات ينتج عنه تحقيق الرفاهية.

ولفت إلى أن التاريخ دائما يشير إلى أن مصر دولة زراعية والتى كتبت التاريخ وتبدأه وتنهيه، والتى امتلكت حضارة عظيمة تطل على نهر النيل  واحتار العالم فى تفسيرها، وذلك نتيجة لتطويع نهر النيل العظيم إلى بناء حضارة عظيمة.

وتابع أن بناء الحضارة المصرية نتج عنه استقرار، لافتا إلى أن القرآن الكريم ذكر مصر بالمدينة بخلاف الباقى فقد ذكرت بالقرى خاصة أن مصر دائما كانت حضارة واستقرارها ناتجا عن الزراعة. 
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