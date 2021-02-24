أرقام قياسية جديدة في مسيرة جيرو بعد هدفه بشباك أتلتيكو مدريد

حقق الفرنسي أوليفيه جيرو،، مهاجم تشيلسي عدة أرقام قياسية، بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووضع تشيلسي قدما في دور ربع نهائي دوري الأبطال، بفوزه على أتلتيكو مدريد 1-0، ليلة أمس، الثلاثاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن جيرو سجل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا، وأحرز نفس العدد من الأهداف ولكن في مبارياته التي سبقت ذلك.





واستطاع المهاجم الفرنسي، أن يسجل 15 هدفًا في آخر 16 مباراة لعبها أساسيًا في تشامبيونزليج، والدوري الأوروبي.



