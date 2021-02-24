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رياضة

أرقام قياسية جديدة في مسيرة جيرو بعد هدفه بشباك أتلتيكو مدريد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:43 ص
جيرو
جيرو
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إسراء أشرف
حقق الفرنسي أوليفيه جيرو،، مهاجم تشيلسي عدة أرقام قياسية، بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووضع تشيلسي قدما في دور ربع نهائي دوري الأبطال، بفوزه على أتلتيكو مدريد 1-0، ليلة أمس، الثلاثاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن جيرو  سجل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا، وأحرز نفس العدد من الأهداف ولكن في مبارياته التي سبقت ذلك.

واستطاع المهاجم الفرنسي، أن يسجل 15 هدفًا في آخر 16 مباراة لعبها أساسيًا في تشامبيونزليج، والدوري الأوروبي.

وبات جيرو أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا لتشيلسي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بعمر 34 عامًا و146 يومًا.

إضافة إلى ذلك، بات جيرو أيضًا أكبر لاعب سنا يسجل هدفا لفريق إنجليزي في هذه الأدوار، منذ هدف ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد  في شباك شالكه بعمر 37 عامًا في أبريل 2011.
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