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رياضة

الأزمات تتوالى على الهلال بعد خسارة ديربى النصر.. وتوقعات بإيقاف البريك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:48 ص
مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر
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كشف القانوني السعودي خالد الشعلان، عن العقوبة المنتظرة ضد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على خلفية ديربي النار، أمام النصر.

وسقط الهلال، في فخ الخسارة بهدف دون رد، أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ورصدت كاميرات التلفزيون، النجم الدولي محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، وهو "يتلفظ" ببعض الكلمات المشينة، ضد البرازيلي بيتروس أراوخو،لاعب نادي النصر.

وأعلن الشعلان في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن عقوبة البريك، قد تصل إلى الإيقاف لمدة 4 مباريات.

وأشار القانوني، إلى أن مدرب الرائد ستيفان فانهارن، قام بـ"التلفظ"، بنفس كلمات البريك، في وقت سابق، وأوقفته لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 مباريات رسمية.

وشدد الشعلان، على أن عقوبة نجم الهلال المتوقعة، ستتضمن تغريمه 40 ألف ريال، لمخالفته المادة "49/1/1" من لائحة الانضباط والأخلاق.
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