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توك شو

شاهد.. مبادرة لتفصيل بدل الأفراح لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:33 ص
مصمم ازياء
مصمم ازياء
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ياسمين القصاص
قال وائل عبد السلام، مصمم أزياء ومؤسس مبادرة "تصميم بدل الأفراح للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة"، إن مبادرته تتفق تمامًا مع توجهات القيادة السياسية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأضاف وائل عبد السلام، عبر "زووم" في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري: "بداية فكرة المبادرة كان من موقف حصل قدامي، عريس من ذوي الهمم قابل صعوبات كبيرة في الحصول على متطلباته، وعشان كده قررت أعمل المبادرة".


وتابع: "تواصلت بالفعل مع أكثر من جمعية داعمة لذوي القدرات الخاصة وبالفعل ساعدتني الجمعية في إني أوصل لبعض الأشخاص الذين سوف أعمل معهم خلال الفترة المقبلة".


واستطرد: "يا ريت أي حد عنده شخص من ذوي القدرات الخاصة عنده مناسبة يتواصل معي وسأتكفل ببدلة زفافه بالكامل، ولو حد مش قادر يجيلي سأتوجه له بنفسي عشان يشاركنا في الاختيار".


وأكد وائل عبد السلام، أنه بالفعل بدأ التواصل مع الجمعيات التى توضح له جميع احتياجاتها، مشيرا إلى أنه يوجد أشخاص يعانون من صعوبة الحركة، إضافة إلى وجود أشخاص يعانون من صعوبة في المقاسات، قائلا: "علشان كدا هصمم لهم تصميمات خاصة تليق بهم وتجعلهم يتألقون بمظهر جيد وأنيق، المهم إننا نشارك في سعادة كبيرة معهم".

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