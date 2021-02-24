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فن

الذي يسجد لله يستطيع الوقوف أمام أي شيء.. نوال الزغبي توجه رسالة تفاؤل عبر إنستجرام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت نوال الزغبي: "الإنسان الذي يسجد أمام الله يستطيع أن يظل واقفا امام أي شيء وأي أحد".


كانت الفنانة نوال الزغبي، علقت على تخطي أغنيتها "عقلي وقف" 3.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة على موقع "يوتيوب".


وقالت "الزغبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى": "أنا بقدم رسالة وهدفي إخراج الناس من المود الكئيب".


وأضافت: "سعيدة بردود الفعل على الأغنية، ورسالتي من الأغنية هي إن بكره أحلى وسننتصر على الفيروس اللعين كورونا وستعود الحياة لطبيعتها".


وتابعت: "كل فترة هنزل أغنية مصورة فيديو كليب وأختار الأغاني بعناية فائقة"، واستطردت: "في بداياتي كنت أنتظر صدور أي خبر عني بشغف".


وحقق كليب أغنية "عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 3.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.


الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

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