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اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إزالة سقف دور كامل مخالف بامتداد غرب الجولف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم


صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم  تنفيذ قرار إزالة صب سقف دور كامل مخالف بالقطع أرقام ( 231 - 232 - 233 - 234) بمربع 7 بإمتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملة مكبرة على مخالفات البناء بالتجمعات (  الأول – الثالث – الخامس )، لرصد وإزالة جميع مخالفات البناء التى تمت بعد صدور قانون التصالح رقم ١٧ لسنة 2019، وذلك فى إطار خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة للقضاء على أى محاولة للمخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات ستعمم على جميع أحياء المدينة لازالة كافة المخالفات، وأنه سيتم التصدى بكل حزم للمخالفات البنائية، وعدم التهاون مع أى مخالفة أو مظهر من المظاهر العشوائية بالمدينة.


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