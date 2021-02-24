لضبط المخالفات.. حملة تفتيشية على مكامير الفحم بالقليوبية

أجرت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والمعمل المركزى ووحدة الفحم حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث.



تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.



من ناحية اخرى تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم حيث استولى الأول على 10 ملايين و600 ألف جنيه والثاني على 351,315 جنيه من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية وتصرفهما فى الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.



وردت معلومات للعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبي تفيد بقيام اثنين من أصحاب المخابز البلدية فى الخصوص بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم واختراق منظومة التشغيل عبر إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.



وبعد استصدرا إذن من النيابة العامه تم ضبط المتهمين وبالفحص تبين إستيلاء المتهم الاول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقا لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عشرة ملايين وستمائة وعشرة ألف جنيه وتبين أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 351,315 جنيه.



وشارك فريق التفتيش البيئى عددا من الجهات المعنية منها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.