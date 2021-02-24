ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في المشروع القومي لتبطين الترع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:27 ص
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
Advertisements
كريم الخطيب
نشرت وزارة الإنتاج الحربي، فيديوجراف حول دور الوزارة في المشروع القومي لتبطين الترع. 

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية.

وقام محمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما وجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021  المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير "مرسي" أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2021"، مشيدة بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك في معرض IDEX 2021 بأبو ظبي

مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي.. تفاصيل

الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات

وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021

وزير الإنتاج الحربي في معرضIDEX 2021: نسعى لشراكات عالمية في الأنظمة الدفاعية المتطورة

لبحث التعاون فى التصنيع العسكري.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي ممثلي «هانوا تكوين» الكورية بـ إيدكس 2021

ترشيحاتنا

فضيحة تلقيح النواب.. مسئول صحي كبير في لبنان يكشف تفاصيل جديدة

خلال ساعات.. اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على مواعيد 10 جولات بالدورى

واتساب يحاول إقناع مستخدميه بقبول شروطه الإجبارية.. وهذا ما سيحدث إذا لم توافق

عيالي مش رجالة. مُسن يجهش بالبكاء على الهواء .. تفاصيل المأساة

قرار جمهوري بتجديد تعيين شوقي علام مفتيا للجمهورية

عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة

Advertisements

خلال ساعات.. قرارت مرتقبة من الأعلى الجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها على أنغام أغلى الحبايب.. فيديو

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

بعد التراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021

اتحاد الكرة يستبعد فاروق جعفر من ترشيحات المدير الفني للجبلاية

لقطات مرعبة تحصد 8 ملايين مشاهدة.. كاميرا مراقبة تكشف قوى خفية تسحب طفلة من غرفتها

بعد آخر تغيير.. أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأدوات الكهربائية الرديئة والدفايات قنابل موقوتة بالمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها