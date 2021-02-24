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أخبار العالم

بريطانيا تعلن عودة 40% من طلاب الجامعات للدراسة في هذا الموعد.. واقتراح لتعويض ما فقدوه من تعليم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:31 ص
بريطانيا تعلن عودة
بريطانيا تعلن عودة 40% من طلاب الجامعات للدراسة في هذا الموع
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير التعليم البريطاني، جافين ويليامسون، اليوم الأربعاء، أن حوالي 40٪ من طلاب الجامعات سيكون بإمكانهم العودة للدراسة اعتبارًا من 8 مارس المقبل.


وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال ويليامسون: "بدءًا من 8 مارس، سنرى جميع الطلاب من الكليات العملية قادرين على العودة، وهم يمثلون حوالي 40٪ من إجمالي الطلاب الذين يدرسون في الجامعة، مما يعد زيادة كبيرة جدا".


وأضاف: "أدرك أيضًا أن هناك العديد من الطلاب الذين لم يتم تغطيتهم في ذلك، ولهذا السبب، كجزء من المرحلة التالية، هناك مراجعة حول متى يمكننا إعادة الطلاب إلى الجامعة في أقرب وقت ممكن. هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".


ولم يستبعد ويليامسون أن يكون هناك اقتراح بإطالة اليوم الدراسي قيد الدراسة لمساعدة التلاميذ على تعويض اضطراب فيروس كورونا.


وتابع الوزير البريطاني قائلا: "سننظر في كيفية تعزيز ودعم الأطفال في مجموعة كاملة من الأخلاق المختلفة"، مضيفا: "لكن الأمر لا يتعلق فقط بالوقت الذي تقضيه في المدرسة، بل يتعلق أيضا بدعم المعلمين من حيث جودة التدريس وكيفية مساعدتهم".


وستحصل المدارس الثانوية على تمويل لتشغيل المدارس الصيفية في إطار خطط لمساعدة الأطفال في إنجلترا على تعويض ما فقدوه من تعليم.


وكان رئيس الوزراء تعهد بتقديم تمويل إضافي بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني - علاوة على 300 مليون جنيه إسترليني أعلن عنها في يناير - كجزء من خطته لإنعاش التعليم بعد شهور من إغلاق المدارس.


وسيتم تقديم الفصول الصيفية للتلاميذ الذين هم في أمس الحاجة إليها، كما سيتم توسيع برامج التدريس الفردي والمجموعات الصغيرة.
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