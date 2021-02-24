وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

وزير التعليم:

هناك محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة وعلى الطلاب ألا يلتفتوا للشائعات

متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية سيكون هو درجة الترم الثاني









أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعديد من التصريحات الجديدة خلال الساعات الأخيرة، حيث عبر عن استيائه من انتشار شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.







وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة للطلاب وأولياء الأمور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى هذا كله لأن الامتحانات في مواعيدها المقررة كما أعلنا رسميا على موقع الوزارة، وعلى الحساب الرسمي للوزير على فيس بوك، ولا تستمدوا معلومات من أى مصدر آخر".



وأكد وزير التربية والتعليم، أنه "بالنسبة للصورة التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على فيس بوك، والتي زعمت أن اليوم، الأربعاء، سيتم نشر قرارات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماع إدارة الازمات لحسم أمر استكمال الدراسة والامتحانات، كل التفاصيل المنشورة في هذه الصورة "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا، والله المعين لنا جميعا".







وبالنسبة لطلاب صفوف النقل، أكد الوزير أنه لن تعقد لهم امتحانات في التيرم الثاني هذا العام، حيث قال في تصريحات له عبر جروب "محبي د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتساب: "ستكون هناك امتحانات شهرية ولا يوجد امتحان ترم ثانٍ".





وأضاف وزير التربية والتعليم: "متوسط الدرجات في هذه الامتحانات الشهرية، سيكون هو درجة الترم الثاني، بدون أن نعقد امتحان ترم ثانٍ".









وأشار إلى أن هذا الوضع سيطبق هذا العام، بغض النظر عن استمرار جائحة كورونا من عدمه.









وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خارج المدرسة بأي حال من الأحوال.



