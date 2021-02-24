وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

- وزير التعليم:
- هناك محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة وعلى الطلاب ألا يلتفتوا للشائعات
- متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية سيكون هو درجة الترم الثاني
أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعديد من التصريحات الجديدة خلال الساعات الأخيرة، حيث عبر عن استيائه من انتشار شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.
وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة للطلاب وأولياء الأمور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى هذا كله لأن الامتحانات في مواعيدها المقررة كما أعلنا رسميا على موقع الوزارة، وعلى الحساب الرسمي للوزير على فيس بوك، ولا تستمدوا معلومات من أى مصدر آخر".
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه "بالنسبة للصورة التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على فيس بوك، والتي زعمت أن اليوم، الأربعاء، سيتم نشر قرارات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماع إدارة الازمات لحسم أمر استكمال الدراسة والامتحانات، كل التفاصيل المنشورة في هذه الصورة "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا، والله المعين لنا جميعا".
وبالنسبة لطلاب صفوف النقل، أكد الوزير أنه لن تعقد لهم امتحانات في التيرم الثاني هذا العام، حيث قال في تصريحات له عبر جروب "محبي د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتساب: "ستكون هناك امتحانات شهرية ولا يوجد امتحان ترم ثانٍ".
وأضاف وزير التربية والتعليم: "متوسط الدرجات في هذه الامتحانات الشهرية، سيكون هو درجة الترم الثاني، بدون أن نعقد امتحان ترم ثانٍ".
وأشار إلى أن هذا الوضع سيطبق هذا العام، بغض النظر عن استمرار جائحة كورونا من عدمه.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خارج المدرسة بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة التربية والتعليم: "الامتحان سيتم عقده على الحوسبة السحابية، وفي حالة أداء الامتحان من خارج المدرسة سيعتبر الطالب راسبا".
وشددت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، على أنه في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها، ويتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان وأداءه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيًا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.
وأضافت أن مديري المديريات التعليمية سيتخذون ما يلزم من قرارات لإعادة تسكين الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق أفضل أداء للامتحان وأكثر إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الخاصة ستلتزم بتوفير القاعات والإنترنت لأداء طلابها للامتحان داخلها، وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.
وتجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 27 فبراير 2021 وحتى 8 مارس 2021 ، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 28 فبراير 2021 وتستمر حتى 11 مارس 2021.
وتلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.
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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكدت خلاله أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تعقد إلكترونيا داخل المدارس على بنية الحوسبة السحابية، عن طريق الإنترنت المتاح في المدرسة أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، وذلك للفئات التي تم تسليمها أجهزة تابلت، بينما تعقد الامتحانات ورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجدول المعلن.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنبيه على الطلاب بضرورة استلام أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم ، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات على موقع الوزارة ، وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.
كما نبهت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات، إلى ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية على أن يقوم مسئولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب الدمج ستعقد امتحاناتهم ورقيا طبقا للمعمول به.
وأكدت الوزارة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان.
وشددت على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة، حيث يتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات التعليمية لإدارة الامتحانات، برئاسة مدير المديرية التعليمية، وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان، على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية وموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان.
ويختص مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة بالمساعدة في عملية تجاوز العقبات التكنولوجية التي قد تواجه الطلاب أثناء عملية الامتحان.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومي.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.
وأكدت أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يعقد في مدرسة الطالب في الفصل الدراسي الأول، مشيرةً إلى اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بجميع لجان الاختبارات الإلكترونية تبقى من القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.