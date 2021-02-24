لمخالفتهم الحجر المنزلي.. الأردن: إحالة 5 من مصابي كورونا للقضاء

فى سياق التشديدات الأردنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف إحالة خمسة أشخاص من مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهم بعد ذلك إلى القضاء.





كما قرر محافظ الكرك بلال النسور إحالة شخصين من مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهما بعد ذلك الى القضاء، فيما قرر محافظ معان محمد الفايز إحالة شخص من مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويله بعد ذلك إلى القضاء.





وبحسب وكالة الأنباء الأردنية تأتي إحالة هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات الميدانية استكمالا لجهود وزارة الداخلية في متابعة ومراقبة المخالفين من المحجورين منزليا لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.





وكان غازي شركس مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الأردنية قد أعلن اليوم أن الوضع الوبائي في المملكة مقلق ويتوجب اتخاذ إجراءات لضمان عدم ارتفاع الإصابات.



