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ثقافة

مسيرة فاروق شوشة.. ضمن نشاط نادي الأدب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في كل دروب الفن والثقافة بمحافظة دمياط، حيث قدم قصر ثقافة دمياط التثقيفية عروضا لأفلام تسجيلية منها "الرسالة" ضمن نادى السينما عن رحلة الحياة كعلاقة الأب بابنه ولحظة تبادل الأدوار بينهما لتتقارب وجهات النظر نظرا لعامل السن.


على الجانب الأدبي، عقد نادى أدب القصر أمسية بعنوان "عظماء من بلدنا" لمسيرة الأديب فاروق شوشة، شارك فيها الأديب سمير الفيل وصلاح عفيفي وحسن المالح وأدارها الاديب فكرى داود، ومن أنشطة نادى المرأة تم إعداد وتنفيذ بلوفر تريكو بغرزة الضفيرة المزدوجة وبلوفر بغرزة حبة الأرزة وتعليم غرز كروشيه وغرز تطريز متنوعة مع المدربة أحلام صيام، كما قدم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة فنية مع الفنانة رشا الأغا عن فن التصوير، إلى جانب ورشة طبيعة صامتة مع مهندسة دينا النجيري.


وعلى صعيد القوافل الثقافية التي تلبي الاحتياج الثقافي الدائم، توجهت قافلة جديدة من قوافل بيت ثقافة السرو لجمعية تنمية المجتمع بالمدينة، وتضمنت الفعاليات محاضرة عن "الهجرة غير الشرعية" ألقاها مصطفى عنتر، أوضح فيها أن أي شكل من أشكال السفر الخارق لقوانين البلد المهاجر إليه يعتبر جريمة قد توصل للسجن، وفي حالة إتمام الهجرة يصبح المهاجر في حالة تهديد دائمة من قبل الدولة.


وأكد عنتر أن هناك الكثير ممن يتلاعب بمشاعر الشباب وأمانيهم لسلب أموالهم بحجة السفر والعمل بالخارج، وهو أمر يعاقب عليه القانون طالما بطرق غير شرعية، وأرجع أسبابها إلى ميل الشباب للعمل والمال واعتبار أن هناك فرصا أكبر ولكن على العكس هو طريق ضال لأصحابه، ولكن في الأيام الأخيرة أصبحت الحكومة المصرية تساعد شبابها بقروض ميسرة لبناء مستقبلهم من جديد.


كما شارك مصطفى رمل بكلمة عن ترشيد استخدام المياه سواء في الحياة اليومية أو الصرف حتى لا نصل لدرجة الاحتياج والفقر المائي.


بجانب ذلك، أقيمت أمسية شعرية مع الشاعر إيهاب عجيز والشاعرة نهى بدوية بقصائد وطنية مع عرض لمواهب الجمهور في الغناء والرسم والإلقاء وتأليف الشعر، منهم عبد العال شتية وأغنية "هو صحيح الهوا غلاب"، وريتاج أحمد حسن وشارك محمد خالد زكى بشعر، كما شاركت الموهبة أمل مهران بشعر "أنا ابن مصر"، مع مواهب أخرى منهم ريتاج عربانو وإيمى السنباطي وندى النواح وعبد السلام محمد عبد السلام، واختتمت الفعاليات بورشة فنية ليحيى العشري، كما تم تكريم المواهب المشاركة.
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