عميد تربية حلوان: مركز تعليم الكبار بالجامعة يهدف للقضاء على محو الأمية.. فيديو

قال الدكتور إيهاب محمد حمزة، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية، بجامعة حلوان، إنه تم إنشاء مركز تعليم الكبار في كلية تربية جامعة حلوان عام 2019، منوها إلى أنه مركز يتبع الوحدات ذات الطابع الخاص، ولكنه ينتمى بالشكل الأول إلى خدمة المجتمع، متابعا أن هذا المركز يولي اهتماما بتعليم الكبار ومحو الأمية، وبالتالى تسعى الجامعة محاولا فى وضع برامج متميزة وتتلقى إقبالا عند الكبار.





وأضاف "عميد تربية حلوان"، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن تعليم الكبار ليس بشيء سهلا، لذلك قضية محو الامية أصبحت الشئ التى تسعى إليه الدولة خلال هذه الفترة، معقبا "بنحاول نضع برامج تفي بأفكارهم لكى تجذبهم إلى التعليم والاستمرار به، كما أن الجامعة تقوم برصد المجالات التى يريدون تعليمها ويتم وضع بها برامج متميزة للتعليم".





وأوضح "حمزة"، أن الجامعة تقوم بالنزول إلى خدمات البيئة عن طريق مساعدة تعليم أهالى المناطق المحيطة بالجامعة، ومنها عزبة الوالدة وكفر العلو، مكملا أن تلك البرامج والخدمات البيئية تؤدى إلى أن الجامعة تجد مساعدات خارجية من المجتمع نفسه على تنفيذ هذه الخطط التعليمية.





وأشار إلى أن الكلية تقدم برامج تدريبية اونلاين فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة وذلك من خلال مركز الإرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.



