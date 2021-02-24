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مرأة

عشان الشتا بيحب الحلويات.. طريقة عمل ميلفيه سريع بالشوكولاتة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:31 م
ميلفيه الشوكولاته
ميلفيه الشوكولاته
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نهى هجرس
الميلفيه من الحلويات المميزة عند الكثير من الأشخاص، ويمكن إعدادها وتناولها بالكثير من الطرق المختلفة والسهلة، ونقدم لكم أسهل طريقة لعمل الميلفيه في المنزل للشيف غادة التلي...

مقادير ميلفيه سريع بالشوكولاتة

عجينة باف بيستري  مقاس كبير
150 جرام شوكولاتة قابلة للدهن 

للوجه
توت 
سكر بودرة 

طريقة تحضير ميلفيه سريع بالشوكولاتة

* تفرد العجينة في صينية

* ترش بالسكر البودرة وتخرم بالشوكة

* يفرد على الوجه ورق زبدة وتضاف صينية أخرى على الوجه

* توضع في الفرن حتى قرب تمام النضج

* يزال من الوجه ورق الزبدة والصينية وتترك حتى يصبح لونها ذهبي

* تقطع مستطيل بالمقاسات المطلوبة

* يضاف على الوجه وردات الشوكولاتة والتوت

* تضاف طبقة أخرى من الميلفيه والشوكولاتة والتوت

* تضاف على الوجه طبقة أخرى من الميلفيه

* يزين الوجه بالتوت والسكر البودرة وتقدم

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